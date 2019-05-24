До парламентських виборів за кордоном відкриють додаткові виборчі дільниці, - МЗС

Про це повідомив держсекретар МЗС Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Зараз необхідно, щоб керівники зарубіжних диппредставництв забезпечили проведення виборів народних депутатів. Наше завдання номер один, щодо виборів, створити максимальні можливості для того, щоб усі охочі проголосувати за кордоном, мали таку можливість", - сказав Заяць.

На його думку, необхідно відкрити додаткові дільниці за кордоном до парламентських виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради

Нагадаємо, під час проведення президентських виборів за кордоном було відкрито 101 виборчу дільницю у 72 країнах світу. Українці шикувалися в черги, щоб проголосувати. Зокрема, на всю Польщу було лише 4 виборчі дільниці, у Німеччині - 5. Величезні черги шикувалися біля посольства України в Таллінні та Празі.