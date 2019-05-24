"Крим - це Україна, і це не обговорюється", - Богдан

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері, відповідаючи на запитання про те, чи можуть бути якісь компроміси щодо питання повернення Криму для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Крим - це Україна, і це не обговорюється. На мою думку, журналістам навіть не варто ставити такі питання, вони просто принижують українців", - сказав Богдан.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Окупація півострова Росією не визнається Україною та більшістю країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострів.

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До анексії вода, що надходила з материкової частини України через Північно-Кримський канал, який іде від Дніпра, забезпечувала до 85% потреб півострова. Навесні 2014 року подачу води через канал було припинено за рішенням української влади.

20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар. Наприкінці листопада почалася й енергетична блокада Криму.

У середині січня 2016 року акція щодо блокади Криму змінила формат. Її учасники спільно з українськими прикордонниками несуть службу в складі об'єднання "Аскер".