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24.05.19 07:39

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено двох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб

23 травня озброєні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено двох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі поблизу населених пунктів Миколаївка та Піски - з протитанкових ракетних комплексів;
- біля села Павлопіль - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Опитне - зі станкових протитанкових гранатометів;
- двічі в районі міста Авдіївка - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- біля населеного пункту Пищевик - з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників поблизу населеного пункту Золоте-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з великокаліберних кулеметів.

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"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 23 травня двох окупантів було знищено, ще одного - поранено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції українських сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- біля населеного пункту Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу села Лебединське - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Повідомляється, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, а на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено двох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб 01
Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено двох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб 02

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