Від початку року суди розглянули 121 справу про булінг. У трьох справах вчителів визнано потерпілими

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба проекту Мін'юсту "Я маю право!" у Facebook.

Зазначається, що зі 121 справи про цькування у 65 справах було винесено рішення про накладення стягнення (в 6 випадках - попередження; у 8 випадках - громадські роботи; в 1 випадку - зобов'язання публічно вибачитися; у 50 випадках - штраф), 31 справа відправлена ​​на доопрацювання в органи поліції; в 16 справах було встановлено відсутність складу правопорушення; у 9 справах суд обмежився усним зауваженням.

Повідомляється також, що у 9 справах матеріали були складені за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей), однак суд встановив, що це ст. 173-4 КУпАП (булінг (цькування) учасника освітнього процесу). У зв'язку з тим, що суд не може змінювати кваліфікацію - справи були закриті.

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У 6 справах однією зі сторін були вчителі: у 3 справах вони були кривдниками, проте одну з них було закрито (суд встановив відсутність складу правопорушення в діях вчителів), а 2 відправлені на доопрацювання в органи поліції. У 3 справах вчителів визнано потерпілими особами, а їхніх кривдників оштрафовано.

9 рішень було винесено щодо кібербулінгу (булінг із застосуванням засобів електронних комунікацій), найчастіше кіберцькування мало місце в соціальній мережі Instagram та месенджерах Viber, Telegram.