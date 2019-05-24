Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.05.19 08:11

Від початку року суди розглянули 121 справу про булінг. У трьох справах вчителів визнано потерпілими

У період із 19 січня 2019 року (з дати набуття чинності закону по протидію цькуванню) по 22 травня 2019 р. судами розглянуто 121 справу про булінг.

Від початку року суди розглянули 121 справу про булінг. У трьох справах вчителів визнано потерпілими

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба проекту Мін'юсту "Я маю право!" у Facebook.

Зазначається, що зі 121 справи про цькування у 65 справах було винесено рішення про накладення стягнення (в 6 випадках - попередження; у 8 випадках - громадські роботи; в 1 випадку - зобов'язання публічно вибачитися; у 50 випадках - штраф), 31 справа відправлена ​​на доопрацювання в органи поліції; в 16 справах було встановлено відсутність складу правопорушення; у 9 справах суд обмежився усним зауваженням.

Повідомляється також, що у 9 справах матеріали були складені за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей), однак суд встановив, що це ст. 173-4 КУпАП (булінг (цькування) учасника освітнього процесу). У зв'язку з тим, що суд не може змінювати кваліфікацію - справи були закриті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Хмельницькому школярки побили ровесницю. ВIДЕО

У 6 справах однією зі сторін були вчителі: у 3 справах вони були кривдниками, проте одну з них було закрито (суд встановив відсутність складу правопорушення в діях вчителів), а 2 відправлені на доопрацювання в органи поліції. У 3 справах вчителів визнано потерпілими особами, а їхніх кривдників оштрафовано.

9 рішень було винесено щодо кібербулінгу (булінг із застосуванням засобів електронних комунікацій), найчастіше кіберцькування мало місце в соціальній мережі Instagram та месенджерах Viber, Telegram.

Від початку року суди розглянули 121 справу про булінг. У трьох справах вчителів визнано потерпілими 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100