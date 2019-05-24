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24.05.19 08:17

Нацполіція за участю зарубіжних партнерів підготувала проект стратегії розвитку відомства до 2023 року, - Князєв. ФОТОрепортаж

Національна поліція України за участю Консультативної місії ЄС, канадських і американських партнерів розробила проект стратегії розвитку відомства до 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції, про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час шостої зустрічі парламентсько-громадської платформи.

За словами Сергія Князєва, Нацполіцією спільно з іноземними партнерами розроблено проект стратегії та розвитку відомства.

"Його метою є розвиток і вдосконалення роботи органів та підрозділів поліції України. Тому з Консультативною місією Європейського Союзу, Посольства Сполучених Штатів Америки і канадських колег розроблено проект стратегії та розвитку Нацполіції України на період до 2023 року", - зазначив Князєв.

Нацполіція за участю зарубіжних партнерів підготувала проект стратегії розвитку відомства до 2023 року, - Князєв 01

Зокрема, в межах проекту стратегії пріоритетними напрямками діяльності визначені вдосконалення роботи у сфері забезпечення громадської безпеки, протидія злочинності, дотримання і забезпечення захисту прав людини.

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Крім того, проект стратегії передбачає якісне та доступне надання поліцейських послуг, прозорість і нову форму підзвітності поліції перед суспільством.

Нацполіція за участю зарубіжних партнерів підготувала проект стратегії розвитку відомства до 2023 року, - Князєв 02

"Ми вже почали реалізовувати низку проектів. На сьогодні ці проекти пройшли громадське обговорення. Зараз тривають визначені законодавством процедури щодо їхнього затвердження", - повідомив голова Нацполіції.

Участь у заході взяли заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, представники силових структур та міжнародні партнери, які надають допомогу Україні в розвитку сектору громадянської безпеки.

Нацполіція за участю зарубіжних партнерів підготувала проект стратегії розвитку відомства до 2023 року, - Князєв 03

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