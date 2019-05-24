Глава АП Богдан: Ми готові вести переговори з Росією, щоб повернути українців

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Право на владу" заявив глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

"Сенс у переговорах з Росією - хоча б для того, щоб повернути наших людей звідти (з Росії. - Ред.). А ще можна знайти дуже багато сенсу, на тому боці теж живуть наші українці. Вони розмовляють і українською, і російською мовами", - сказав глава АП.

На запитання, чи готові вони на переговори з бойовиками, Богдан зауважив, що вони не є самостійними суб'єктами, тобто не ухвалюють рішень.

А Росія, на думку Богдана, рано чи пізно погодиться на переговори - "питання тільки коли і на яких умовах".

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