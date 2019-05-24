На Прикарпатті підтопленими залишаються понад 150 домогосподарств, - ДСНС

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7.00 24 травня залишаються підтопленими 1 житловий будинок у смт Букачівці Рогатинського району і 151 домогосподарство в 15 населених пунктах області", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що з початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 106 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб з них 12 дітей та 10 автомобілів, Повернуто 25 тис. 110 куб. м води, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, з них 63 дитини.

Для відкачування води та надання допомоги населенню рятувальниками було залучено 88 осіб, 21 мотопомпу та 22 одиниці техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди. На місці події працює оперативна група Управління ДСНС в Івано-Франківській області", - сказано в повідомленні.