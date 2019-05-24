На Прикарпатті підтопленими залишаються понад 150 домогосподарств, - ДСНС

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7.00 24 травня залишаються підтопленими 1 житловий будинок у смт Букачівці Рогатинського району і 151 домогосподарство в 15 населених пунктах області", - сказано в повідомленні.
Зазначають, що з початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 106 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб з них 12 дітей та 10 автомобілів, Повернуто 25 тис. 110 куб. м води, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, з них 63 дитини.
Для відкачування води та надання допомоги населенню рятувальниками було залучено 88 осіб, 21 мотопомпу та 22 одиниці техніки.
"Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди. На місці події працює оперативна група Управління ДСНС в Івано-Франківській області", - сказано в повідомленні.