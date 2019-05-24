Центрвиборчком дозволив громадським організаціям мати своїх офіційних спостерігачів на місцевих виборах 30 червня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦВК у Facebook.

Зазначається, що, розглянувши відповідні клопотання та додані до них документи, ЦВК дозволила мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 30 червня 2019 року громадським організаціям:

– Всеукраїнській громадській організації "Комітет виборців України" – під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад, проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів, перших виборів старост сіл, селищ;

– Громадським організаціям "Атлантична рада", "Демократична група впливу", "Демократична платформа", "Європейська платформа", "Зміни.Ти", "Інститут дослідження виборів", "Інститут політичних досліджень", "Український інформаційно-ресурсний центр", "Центр впливу", "Центр розвитку демократії" – під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів на території Київської області.

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Комісія внесла зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 12 квітня 2012 року № 66 та до Переліку одномандатних виборчих округів, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 28 квітня 2012 року № 82.

Окрім того, Комісія затвердила форми подань щодо кандидатур

до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України.

Також внесено зміни до постанови ЦВК від 27 червня 2012 року № 105 "Про форму виборчого списку кандидатів у народні депутати України від політичної партії в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі".

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