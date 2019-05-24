Терориста "ДНР" із Харківщини засудили до 3,5 року в'язниці, - прокуратура

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловіка засуджено до 3 років і 6 місяців позбавлення волі... Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження. Зараз на вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою", - повідомляє прокуратура Харківської області.

Слідство встановило, що в березні 2015 року чоловік вступив до одного з незаконних збройних формувань (НЗФ) "ДНР". Його призначили бійцем у званні рядового в бригаді мотострілецького батальйону, який дислокувався в Горлівці, незаконно передали в користування автомат "Калашникова", набої до нього і боєприпаси, а також видали форму і військове спорядження.

Окрім облаштування окопів і бліндажів та чергування на блокпостах, до обов'язків засудженого входило здійснення фільтраційних заходів з метою виявлення тих, хто не підтримує ідею створення і функціонування терористичної організації "ДНР", та їх нейтралізації. Крім того, він стежив за пересуванням військовослужбовців і військової техніки Збройних сил України.

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З підконтрольної бойовикам території він незаконно привіз 140 бойових набоїв, які зберігав за місцем проживання. Ці набої були вилучені під час проведення санкціонованого судом обшуку.