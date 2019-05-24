В.о. першого заступника начальника Генштабу генерал Назаров відсторонений від посади, - Бутусов

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Міністр оборони Степан Полторак дуже гідно зробив представлення нового начальника Генштабу Руслана Хомчака, при цьому також дуже гідно подякував його попереднику. Віктора Муженка запрошував персонально, але він на церемонію не приїхав. Полторак забезпечив порядок і спадкоємність передачі влади в Генштабі. Завдання міністра для НГШ і завдання НГШ для ЗСУ були багато в чому схожі: на першому місці інтереси військовослужбовців, "ефективне застосування сил і засобів щодо порушників Мінських угод", відсіч агресорам. Коли міністр залишав зал, всі офіцери і генерали встали, Степан Тимофійович, проходячи між рядами побачив мене, запропонував поспілкуватися у нього в кабінеті, і як я зрозумів, зайшовши зараз в інтернет, наше спілкування з міністром не залишилося не поміченим", - зазначив журналіст.

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"Я подякував Степану Тимофійовичу, що в цьому хаосі він зберігає спокій, здоровий глузд і керованість ключової структури безпеки країни - армії. Що ще вдалося з'ясувати. 1. Полторак нагородив Хомчака нагородним пістолетом. 2. Муженко ввечері зателефонував Хомчаку, вони зустрілися і домовилися про передачу справ. 3. Виконуючий обов'язки першого заступника начальника Генерального штабу генерал-майор Віктор Назаров відсторонений від займаної посади, яку він обіймав майже п'ять років. По суті, Назаров перебував на ключовій посаді, і всі основні питання вирішувалися через нього. Тепер Назаров повернувся на свою штатну посаду заступника начальника Головного оперативного управління", - підкреслив головний редактор "Цензор.НЕТ".

"4. Військова служба правопорядку за зверненням Хомчака розпочала службове розслідування про нинішній інцидент у ЗСУ, коли командування ОК "Північ" на виконання Плану завдань екс-начальника ГШ Муженка, розіслало у військові частини опитування на тему проведення переговорів з "ДНР-ЛНР". Предмет розслідування - чому було написано таке розпорядження, хто писав, хто розіслав. Після проведення розслідування ВСП, підуть офіційні рішення і заява керівництва Генштабу. 5. Триває розслідування обставин потрапляння в полон 8 військовослужбовців 53-ї бригади. Поки остаточні висновки про причини надзвичайного інциденту не прийшли", - резюмував Бутусов.

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Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Після цього генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.