У зв'язку зі святкуванням Дня Києва в столиці можуть обмежити роботу метро

Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен", передає Цензор.НЕТ.

"Так, 25 та 26 травня можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Контрактова площа" після проведення святкових концертів на Контрактовій площі., - повідомляє КП "Київський метрополітен".

Також 26 травня у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Львів" (Львів) можливі деякі зміни в роботі столичної підземки.

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення уболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні

У КП наголосили, що механізм обмежень застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

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