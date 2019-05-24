Зеленський зателефонував голові ОДА у зв’язку з підтопленням на Закарпатті

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Закарпатської ОДА.

Зазначається, що Галас доповів про ситуацію у районах області в басейні річок Ужа, Тиси і Боржави повідомив про підтоплення дворів і сільськогосподарських угідь, а також про зруйновані укріплення берегів. Також розповів про пошуки дитини, яка впала в річку.

" Більш повна картина щодо руйнівних наслідків стихії буде відома наступного тижня, одразу після того, як комісії по районах проведуть "інвентаризацію" й оцінять завдані збитки, – повідомляє Я.Галас. – Однак уже зараз зрозуміло, що Закарпаттю доведеться звертатися до Кабінету Міністрів України з проханням виділити області з резервного фонду кошти для ліквідації наслідків негоди", - сказав Галас.

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У свою чергу президент доручив облдержадміністрації тримати ситуацію під контролем і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка.

За даними ДСНС, станом на ранок п'ятниці, 24 травня, в 16 населених пунктах Івано-Франківської області підтопленими залишаються 1 житловий будинок та 151 домогосподарство, в Закарпатській області - 23 житлові будинки і 241 домогосподарство.