На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського

Автор нової петиції, опублікованої на сайті президента - Леонід Олексійович Яценко. Звернення було подано 23 травня, і станом на ранок 24 травня набрало понад 10 тисяч голосів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пропоную скасувати петицію №22 / 053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського", яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується", - свідчить текст петиції.

"Пропоную скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського", яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується", - йдеться в тексті петиції.

"Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - продовжує автор звернення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів

Для того, щоб її розглянули, петиція має набрати 25 тисяч голосів.

Нагадаємо, раніше на сайті глави держави була опублікована петиція про відставку президента України Володимира Зеленського. Петиція зареєстрована на сайті 22 травня, і вже 23 травня, станом на 15-11, набрала 25 тисяч підписів.

Глава Адміністрації Президента Андрій Богдан сказав, що в АП петицію розглядають, як жарт - "можливо, навіть смішний жарт".

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