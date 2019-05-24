Школяр на Закарпатті впав у паводкову річку. Рятувальники знайшли його тіло за 3 км від місця події. ФОТО

Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

За словами прес-секретаря управління Наталії Батир, сьогодні приблизно о 8:40 одна з пошуково-рятувальних груп у складі місцевого населення виявила тіло хлопчика, який у четвер, 23 травня, впав у річку Вича.

"Місце виявлення розташоване за 3 км від місця падіння, на вул. Яблунів, якою, власне, і протікає річка, в смт Воловець", - повідомила Батир.

Вона також додала, що загалом до пошуків були залучені 20 рятувальників, 12 поліцейських, 5 працівників лісового господарства та майже 20 осіб місцевого населення.

Тіло хлопчика передано для проведення судмедекспертизи, яка встановить причину смерті.





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Як відомо, 23 травня перед обідом у райцентрі Воловець місцевий п'ятикласник вийшов на перерві зі школи подивитися на річку, рівень води в якій різко підвищився через паводок, і впав у водойму.