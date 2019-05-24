Пам'ятник Шухевичу відкрили в Івано-Франківську. ФОТО

Його встановили на вулиці Шухевича біля школи-гімназії №2, повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці мер міста Руслан Марцинків, передає Цензор.НЕТ.

"Роман Шухевич у Івано-Франківську не потребує зайвих рекомендацій. Тим більше дивно, що до цього в нашому місті не було гідного пам'ятника йому. Аж до сьогодні ... Цей монумент - засторога ворогам і знак для всієї України, що нація пам'ятає своїх Героїв!" - повідомив Марцинків.

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Роман Шухевич - головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944 до своєї загибелі в 1950 році. 22 січня 2010 року Президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення в силі.