Нищук піде на вибори в Раду і готовий претендувати на голову комітету з культури або знову очолити Мінкультури

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Нищук журналістам 24 травня в Києві, відповідаючи на запитання, чи буде він балотуватися на виборах в парламент.

"На відміну від попередніх часів у 2014 році у мене був цікавий досвід, я пропрацював 9 місяців, почали важливі процеси. Мені все сказали, що я добре знаю творче співтовариство, "ти на своєму місці, ти залишайся", і я не пішов парламент. Потім прийшли політсили, і були призначені політичні особи з тих, хто пройшов до парламенту. Це мене навчило", - сказав Нищук.

На його думку, для того, щоб продовжувати розпочаті реформи і мати важелі впливу на рішення він піде в політику.

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У той же час Нищук ще не визначився з форматом участі у виборах - або в списку якоїсь партії, або як самовисуванець.

Крім того, на запитання, чи готовий він очолити Мінкультури після виборів, Нищук відповів, що це один з варіантів.

"Другий варіант - якщо будуть інші коаліційні рішення, я, пропрацювавши два терміни в міністерстві, можу претендувати на голову комітету з питань культури", - додав міністр.

Серед іншого, він зазначив, що поки не мав консультацій у сфері культури з новою командою президента Володимира Зеленського. "Глобальні політичні процеси тривають - ще, на жаль, не до культури".

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