Ми лише привіталися. Запитань у мене до нього не було, - Епіфаній повідомив, що не спілкувався з Філаретом на інавгурації Зеленського

Про це Епіфаній сказав у розмові із журналістами перед засіданням Синоду ПЦУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Близько ми не сиділи на інавгурації, нас розсадили по різні боки. Це не від нас залежало, це від протоколу залежить. Ми привіталися загалом. Питань у нього не було, і у мене до нього не було", - розповів митрополит.

Він також заявив, що днями мав зустріч з митрополитом Галльським Еммануїлом і другим секретарем Священного Синоду дияконом Григорієм, які приїхали до Києва і представляли Фанар. При цьому митрополит Епіфаній заперечив, що приїзд митрополита Еммануїла до Києва пов'язаний із заявами патріарха Філарета.

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"Владика Еммануїл приїхав взяти участь у моєму святкуванні Дня тезоіменитства від Вселенського патріарха, він мав зустріч з патріархом Філаретом. Ми бачили заяву відповідну і з боку Філарета, і з боку Вселенського патріархату. Було загальне комюніке про спілкування на актуальні питання, які турбують зараз нашу церкву", - розповів Епіфаній.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".