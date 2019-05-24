В Україні стартував процес зміни місця голосування на виборах у Раду, - ЦВК

Про це повідомила у Facebook глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні розпочався виборчий процес із позачергових виборів народних депутатів України. Так само стартує і процес тимчасової зміни місця голосування", - написала Сліпачук.

Вона нагадала, що кожен охочий скористатися своїм правом проголосувати 21 липня має подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня включно.



"Для виборців, чия виборча адреса розташовується на тимчасово окупованій території, достатньо лише паспорта з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджувальні документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати", - додала Сліпачук.

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Більше інформації про те, як змінити місце голосування, а головне - перевірити себе у Держреєстрі, ви можете дізнатися за посиланням – https://www.drv.gov.ua.

Глава ЦВК зазначила, що під час голосування громадяни отримають два бюлетені - для голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі.

"Тому якщо перебуватимете за межами свого округу, ви зможете проголосувати лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - пояснила вона.

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