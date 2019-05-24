Укрзалізниця дозволила возити велосипеди в поїздах "Інтерсіті" в розібраному вигляді

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці компанії в Facebook.

Згідно з оновленими правилами, перевезення велосипедів в розібраному й упакованому вигляді дозволено в плацкартних або купейних вагонах, а також поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті +". При цьому, якщо велосипед можна розмістити в місці, призначеному для зберігання ручної поклажі, плата за його перевезення не стягується. В іншому випадку за перевезення доведеться доплатити.

Велосипеди також можна перевозити у вагонах регіональних поїздів на спеціально обладнаних для цього місцях за умови оплати як за 20 кг багажу.

В електричках велосипеди можна перевозити в зібраному вигляді (на ходу) за умови розміщення в тамбурі (не більше 1 велосипеда на тамбур) або в місцях, призначених для розміщення велосипедів. У приміському сполученні вартість перевезення одного велосипеда відповідає вартості повного квитка.

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Водночас на офіційному сайті компанії залишається стара редакція правил, що забороняють перевезення велосипедів в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті +" з посиланням на відсутність технічних умов для їх розміщення у вагоні.