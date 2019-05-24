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24.05.19 13:18

Рада наступного тижня продовжить розгляд законопроектів, попри указ про розпуск, - Герасимов

Верховна Рада України на наступному пленарному тижні, який стартує 28 травня, продовжить розгляд законопроектів, незважаючи на указ президента про достроковий розпуск парламенту.

Рада наступного тижня продовжить розгляд законопроектів, попри указ про розпуск, - Герасимов

Про це повідомив керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов на зустрічі керівників фракцій і груп парламенту і голови Ради Андрія Парубія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На зустрічі була оголошена позиція, що, незважаючи на указ президента про розпуск Ради, законодавчий орган має право приймати закони, оскільки діє Конституція і безперервність влади. Тому, у вівторок парламент продовжить приймати закони, зокрема, соціальні ініціативи, підтримку прав в Україні. Крім того, на розгляді Ради перебувають закони, що стосуються сфери національної безпеки і оборони", - сказав Герасимов журналістам у п'ятницю в Києві.

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Крім того, за його словами, у Верховній Раді будуть розглядатися законопроекти про тимчасові слідчі комісії, а також зміни до виборчої системи на основі відкритих виборчих списків.

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