"Я проти будь-яких переговорів, я військова людина", - Хомчак про переговори з найманцями РФ

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на запитання про його ставлення до переговорів з так званими "ДНР" та "ЛНР", передає Цензор.НЕТ.

"Я проти будь-яких переговорів, я військова людина. Я начальник Генерального штабу, і в мене функції зовсім інші, я не переговорник. Нехай про це говорять МЗС, усі інші структури, які мають вести перемовини. А я маю готувати ЗСУ до всіх можливих загроз, до адекватного реагування на них, з мінімальними втратами", - додав він.

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Нагадаємо, раніше глава АП Андрій Богдан заявив про необхідність проведення референдуму щодо діалогу з РФ. У зв'язку з цим Володимир Зеленський пояснив, що цей референдум не має законодавчої ініціативи. Зеленський назвав його способом з'ясування думки суспільства.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.