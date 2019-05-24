Призначений Порошенком член Нацради з ТРМ Горковенко вважає своє звільнення Зеленським незаконним: "Суди ще ніхто не скасовував"

"Це може означати дві речі: або я сам написав заяву (про звільнення. - Ред.), або я помер. Очевидно - друга причина: я помер. Я не жартую. Я отримав кілька дзвінків останнім часом з вимогою, мовляв "ти сам напиши заяву, інакше ми тебе розберемо на запчастини". Схоже, "розбирання на запчастини" - це саме так. Але у нас правова країна і суди ще ніхто не скасовував", - заявив Горковенко в ході брифінгу представників Нацради в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зауважив, що не писав заяви про звільнення.

В ході брифінгу, четверо членів Національної ради з телерадіомовлення також заявили про блокування роботи органу.

"Сьогодні робота Нацради заблокована, перший заступник глави регулятора Ольга Герасим'юк відмовляється підписувати порядок денний і відкривати засідання Нацради", - заявив член Нацради Сергій Костинський, підкресливши, що зазначена проблемна ситуація триває вже три тижні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада з ТРМ не змогла провести засідання після звільнення Артеменка

За даними членів Нацради, в поточному порядку денному накопичилося вже понад 120 питань.

У той же час термін перебування в складі Нацради раніше звільненого її глави Юрія Артеменка (на місце якого був призначений Горковенко) мав закінчитися на початку липня 2019 року.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 травня указом звільнив Ю.Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення, а 7 травня призначив його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Перед цим Ю.Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку з поста глави Нацради.

24 травня Зеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка.