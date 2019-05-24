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24.05.19 14:19

Імовірного лідера одного з найбільших ОЗУ Яцишина затримано в Дніпрі

Поліція затримала імовірного лідера злочинного угруповання "Біле братство" Яна Яцишина. Чоловіка підозрюють в організації замовного вбивства, він був у розшуку.

Імовірного лідера одного з найбільших ОЗУ Яцишина затримано в Дніпрі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Підозрюваного направили до Житомира, де завтра суд має обрати йому запобіжний захід.

Нагадаємо, 28 липня 2018 року поліція повідомила про затримання лідера і члена однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Ними виявилися Руслан Лісанов та Ян Яцишин.

Яцишин їхав трасою Київ-Чоп у Житомир, нібито на допомогу своєму знайомому і члену угруповання Руслану Лісанову, якого заарештували за статтями 263 та 115 (незаконне поводження зі зброєю та замах на вбивство). Не впоравшись із керуванням, підозрюваний потрапив у ДТП. У машині під час обшуку знайшли зброю, наркотики та гроші, і оголосили йому про підозру за ст. 263.

31 липня 2018 року суд відправив Яцишина під арешт з можливістю вийти під заставу. У грудні він вийшов на свободу, сплативши заставу в півмільйона гривень.

Після цього Яцишин припинив з'являтися до суду, посилаючись на проблеми зі здоров'ям і надаючи довідки від лікарів.

1 лютого його мали доставити до зали суду примусово, але, виїхавши в Нікополь, працівники поліції не знайшли його ні в лікарні, ні вдома. Поліція оголосила чоловіка в розшук.

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