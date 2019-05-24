Студія "Квартал 95" запевняє в непричетності до продажу прав на показ "Слуги народу" в РФ "Яндексу": Дистрибуцію здійснює шведська компанія

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в прес-службі студії, передає Цензор.НЕТ.

"Міжнародною дистрибуцією серіалу "Слуга народу" і ще кількох проектів, зроблених студією "Квартал 95", серед яких і "Розсміши коміка", "Розсміши коміка. Діти", займається компанія Eccho Rights", - заявили в прес-службі "Кварталу 95".

Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про придбання російською компанією "Яндекс" ексклюзивних прав на показ в інтернеті на території РФ серіалу "Слуга народу".

Eccho Rights - міжнародна компанія з управління правами з офісами в Стокгольмі, Стамбулі, Мадриді і Манілі. Починаючи з 2018 року Eccho Rights входить до складу CJ ENM, однієї з найбільших в Азії медіа-і розважальних компаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу"

Як повідомлялося, серіал "Слуга народу" був заблокований з 22 травня на території Росії на прохання правовласника.

Серіал "Слуга народу" складається з трьох сезонів (51 серія). Прем'єра серіалу в Україні відбулася на телеканалі "1 + 1" в листопаді 2015 року, другого сезону - 23 жовтня 2017 року, а прем'єра третього сезону відбулася напередодні президентських виборів - 27 березня 2019 р.

Згідно з оприлюдненою президентом Володимиром Зеленським декларацією про доходи, йому належить 100% корпоративних прав ТОВ "Кіноквартал", 99,99% корпоративних прав ТОВ "Студія Квартал-95" (ще 0,01% - О.Зеленській), 25% ТОВ "Зеларі ФІШ", 16,7% ТОВ "Продюсерський центр "Ліга сміху", 22,5% ТОВ "Анімаційна студія 95", 12,5% ТОВ "Квартал ТВ", 18% ТОВ "Студія Квартал 95", 15% ТОВ "Фіш-Хаус"(ресторанний бізнес). 12,5% ТОВ "Інвест-Аніма", він також володіє 13% ТОВ "Гауді Студіо", 18,75% ТОВ "Квартал-Концерт",

Зеленський є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Кіноквартал" (Україна), ТОВ "Студія квартал-95" (Україна), Ельдоранте Лімітед (Aldorante Limited, Кіпр), Вілхар Холдінгс Лімітед (Vilhar Holdings Limited, Кіпр), Фільм Херітейдж інк. (Film Heritage inc, Беліз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L., Італія).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" заблокував показ "Слуги народу" в Росії