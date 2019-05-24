Зміна корпоративного управління в "Приватбанку" після націоналізації вивела його в прибуток, - посольство США

Про це йдеться в заяві посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Добре корпоративне управління в "Приватбанку" після націоналізації зробило банк-банкрут прибутковим менш ніж за три роки. Сильний банківський сектор має вирішальне значення для економічного успіху України та захисту заощаджень мільйонів українців", - йдеться у заяві посольства США в Україні.

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Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

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