Апеляційний суд випустив на свободу підозрюваного в держзраді екс-начальника Генштабу Заману

Про це повідомляє "Гордон", передає Цензор.НЕТ.

Генерал-полковника відпустили під особисте зобов'язання прямо в залі судових засідань.

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25 лютого 2019 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Замані оголошено підозру в держзраді.

Як наполягають у військовій прокуратурі, дії Замани привели до зменшення боєздатності української армії. Зокрема Замана, за словами Матіоса, своїми директивами зменшив штат діючих військовослужбовців майже на 5 тисяч, - більше, ніж передбачалося законом. Також він курирував розформування командування повітряних сил, зенітно-ракетних дивізіонів і 19 авіаційних частин. Військова прокуратура вважає, що Замана координував свої дії з командуванням РФ.

Того ж дня стало відомо, що Заману затримано.

Сам екс-глава Генштабу називає звинувачення абсурдом. Він стверджує, що всі підписані ним директиви розроблялися колективно на виконання відповідної державної програми. "Скорочення Збройних сил - політичне рішення, а не моє особисто", - заявив Замана.

Замані двічі продовжували термін утримання під арештом. Згідно з рішенням Печерського райсуду Києва від 18 квітня, колишній начальник Генштабу перебуватиме в СІЗО до 17 червня 2019 року.