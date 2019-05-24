Філарет не змінив своєї думки щодо УПЦ КП, - Епіфаній за підсумками синоду (оновлено)

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорили ту ситуацію, яка склалася в ПЦУ, і ті заяви, які звучали протягом останніх двох тижнів, але святійший патріарх Філарет засвідчив, що те, що він оприлюднив, те ж він засвідчив і на засіданні Священного синоду, тобто, що існує Київський патріархат, він не знятий з реєстрації, хоча всі ми намагалися переконати, довести, що зараз юридично і фактично вже немає Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ-КП)", - сказав митрополит Епіфаній на брифінгу за підсумками Священного синоду в п'ятницю.

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"Тому певною мірою ми дискутували, розмовляли, переконували, але всі побачили, що Святійший патріарх Філарет, на жаль, залишився на своєму", - підсумував він.

Він наголосив, що на синоді всі намагалися переконати патріарха Філарета, що КП ліг в основу УПЦ (ПЦУ), але "всі побачили, що патріарх Філарет, на жаль, залишається впевненим у своїх думках"

Серед іншого, митрополит Епіфаній зауважив, що думка патріарха Фаларета не має підтримки ні всередині церкви, ні серед населення України загалом.

"Двовладдя в церкві як такого немає", - констатував митрополит Епіфаній.

Що стосується, заяв митрополита Філарета щодо Томосу, то предстоятель УПЦ (ПЦУ) вважає, що озвучені ним положення документа не суперечать незалежності УПЦ (ПЦУ).

Серед іншого, митрополит Епіфаній зазначив, що на синоді йому була висловлена ​​майже одноголосна підтримка, за таке рішення не проголосував лише патріарх Філарет.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".