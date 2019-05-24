Росія готувалася до захоплення Криму з моменту, коли Україна стала незалежною, - Хомчак

Про це Хомчак розповів в інтерв'ю УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

Під час окупації Росією Криму Хомчак був командувачем оперативного командування "Південь". Однак, за його словами, він не володів всією інформацією про оперативну обстановку.

"Якби тоді ми володіли всією інформацією, можливо, все було б по-іншому. Я не знаю, куди надходила інформація від розвідки та зовнішньої розвідки. Але до мене інформація не доходила", - заявив він.

За словами Хомчака, станом на 2014 рік ті війська, які були в підпорядкуванні, були або скорочені або "дуже скорочені".

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Він наголосив, що, "звичайно, військові могли б діяти, але, розумієте, яка ситуація була в Криму - Росія готувалася забрати Крим з моменту, коли Україна стала незалежною".

За словами генерала, питання виникає, хто і що робив з того часу, щоб цього не допустити. "Я у своєму житті в Криму був разів три. Крайній раз у 2010 році, коли сказали, що Крим - це Європа, і можна їхати відпочивати. Я взяв путівку у військовий санаторій в Алупку і поїхав туди. Але пізніше сказав, що більше туди не поїду відпочивати, тому що був шокований від того, що там побачив. Це був поганий залишок Радянського Союзу, повсюди реклама російської горілки з триколором. Я собі ставив питання, чи я в Україні. Я не розумів, де я є. Захоплення Криму почалося набагато раніше, тому що сьогодні треба захопити оце (показує на голову. - Ред.), а фізично - це вже питання часу… Тому ми маємо воювати за людину, за те, що в неї в голові", - резюмував він.

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