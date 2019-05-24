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24.05.19 15:27

Обговорюються два варіанти переїзду з Банкової, - заступник глави АП Тимошенко

Команда новообраного президента Володимира Зеленського опрацьовує два варіанти переїзду з Банкової.

Обговорюються два варіанти переїзду з Банкової, - заступник глави АП Тимошенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі НВ  розповів заступник глави Адміністрації Президента Кирило Тимошенко.

"Ми займаємося цим. Є багато нюансів щодо переїзду: безпека, секретність даних, їхнє зберігання. Зараз опрацьовуються два варіанти переїзду", - сказав він.

Тимошенко додав, що це не питання наступного року. Переїхати планують вже цього року.

"Як бачите, у мене порожній кабінет, я привіз тільки свій телевізор. Так, ми дуже хочемо переїхати", - резюмував він.

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Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової в Києві.

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