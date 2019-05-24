Луценко заявив, що в справі Гандзюк можуть з'явитися нові підозрювані

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга.нет" заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не виключаю, що можуть з'явитися ще підозрювані. Маю на увазі посадових осіб, ймовірно, причетних", - заявив він.

На питання про те, чи є Мангер кінцевим замовником, Луценко відповів, що "з юридичної точки зору, він є організатором, який мав співорганізатора Левіна, далі йдуть виконавці, вони вже в суді".

Він нагадав, що Левін ховається за кордоном, і "днями ми нарешті домоглися початку розгляду в суді оголошення Левіна в міжнародний розшук".

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"Ще один епізод: ймовірно, керівники місцевих правоохоронних органів зливали інформацію, що дозволило Левіну покинути Україну. Це ми також розслідуємо", - додав Луценко.

Генпрокурор повідомив, що також розглядається версія, що до злочину у справі Гандзюк причетні заступники Мангера. "За останній час проведена робота, наприклад, висновок Рахункової палати і Держлісгоспу про 230 млн грн збитків від незаконної вирубки херсонських лісів, про що писала Катерина", - зазначив він.

При цьому Луценко стверджує, що батько і друзі Гандзюк не змогли надати докази існування замовлення на вбивство активістки у вищому керівництві країни.

"Допитані батько покійної і більшість з тих, хто заявляє (подібне. - Ред.). Жодних доказів цього слідчі не отримали. А вимагати від мене "посадити для балансу" когось із БПП - це ж абсурд", - сказав Луценко.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень.