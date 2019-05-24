Нардепи з "Народного фронту" внесли до КС подання про неконституційність розпуску Ради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вбачаємо в указі президента пряме явне порушення принципу верховенства права, закладеного в Конституції", - повідомив журналістам у п'ятницю перший заступник глави фракції Андрій Тетерук.

Парламентарій стверджує, що коаліція фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли було оголошено про вихід фракції "Народного фронту" з коаліції. На думку депутатів цієї фракції, саме з цього дня почався відлік для 30 денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.

За його словами, депутати просили КС розглянути їхнє звернення протягом двох місяців.

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Тетерук зазначив, що депутати, які подали подання, просять КС, щоб ця справа була розглянута протягом двох місяців - "в найкоротші терміни" і "суспільство отримало відповідь".

Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.