Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського відновити його в громадянстві України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Артеменка до Зеленського, копія якого є в розпорядженні редакції LIGA.net.

Екс-нардеп пише, що п'ятий президент Петро Порошенко, підписаним 29 квітня 2017 року указом про позбавлення Артеменка громадянства, порушив конституційні права і свободи громадянина України.

"Названий указ має виключно політичний мотив і виборчий характер щодо мене", - заявляє Артеменко.

Він назвав дії влади морально-політичним тиском за висловлені ним ідеї і спробою перешкоджання його депутатській діяльності.

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Артеменко попросив Зеленського скасувати указ Порошенка №119/2017 в частині припинення громадянства Артеменка, а також відновити його в громадянстві України.

Нагадаємо, видання The New York Times з'ясувало, що нардеп із фракції Ляшка Артеменко пропонував раднику Трампа план передачі Криму в оренду Росії на 100 років. Така заява викликала великий суспільний резонанс. Зокрема, представник Президента Герасимов заявив:"За цими речами стоять росіяни". А глава комітету ВР у закордонних справах Гопко зазначила: "Рада має відреагувати на заклики парламентаріїв, що підтримують позицію Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявив: "План Артеменка" - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова". А нардеп (БПП) Фріз направила в СБУ запит щодо "плану Артеменка". Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Чубаров зажадав:"ГПУ треба вийти з пропозицією про зняття депутатського імунітету з Артеменка і притягнути його до кримінальної відповідальності". А фракція Радикальної партії виключила Артеменка зі свого складу. В свою чергу глава партії Ляшко вимагає від СБУ розслідувати публікацію Артеменка про план з передачі Криму в оренду РФ. Сам Артеменко пояснив свій "план" у такий спосіб: "Це зроблено для того, щоб Путін і Трамп підписали мирну угоду щодо України". Артеменеко в свою чергу заявив, що мав мандат від Ляшка на подорожі в США і мирний план. "Це була ініціатива Радикальної партії", - сказав він.

З перекладом повного тексту статті в The New York Times про "план Артеменка" можна ознайомитися тут.

Пізніше з'ясувалося, що в Артеменка є громадянство Канади.

Раніше Рада достроково припинила депутатські повноваження Артеменка. А народний депутат Дмитро Лінько (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук копію указу про позбавлення українського громадянства депутата Андрія Артеменка і колишнього виконуючого обов'язки заступника голови Одеської ОДА Саші Боровика.