Названо серйозні прорахунки в запуску ринку електроенергії з 1 липня

Таку думку в ході круглого столу, проведеного з ініціативи Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) висловив член Єврокомісії, керівник напрямку "Енергетика та навколишнє середовище" Торстен Воллерт, пише РБК-Україна.

"Питання (запуску нового ринку е/е з 1 липня, - прим.ред.) дуже складне, тому що воно пов'язане з технічними нюансами. І ми, як міжнародні партнери України, звичайно, зацікавлені в тому, щоб ринок працював і працював безперебійно. І щоб цей перехід пройшов гладко... Ми розуміємо, що в принципі, ринок можна хоча б частково відкривати 1 липня, але у нас є таке відчуття, що є ще дуже багато різних невирішених питань... Моя оцінка полягає в тому, що це (запуск ринку , - прим.ред.) це - дуже амбітно, у нас залишилося п'ять тижнів, і ми, напевно не встигнемо все зробити до 1 липня", - зазначив він.

Торстен Воллерт додав, що міжнародні партнери України ще в квітні зверталися до Кабміну і Міненерго зі своїми зауваженнями та рекомендаціями щодо запуску ринку, проте чиновники досі на це звернення не відреагували, а також не вжили заходів щодо безпечного і успішного запуску ринку з 1 липня.

"І ми напевно не встигнемо все зробити до 1 липня", - спрогнозував експерт.

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За його словами, на сьогодні не зовсім зрозуміло, який є поетапний план переходу ринку е/е на ринкові умови, щоб запуск був "безперебійним, без стрибка цін, без витіснення якихось гравців ринку і т.д. Щоб всі учасники ринку мали можливість поетапно підготуватися до відкриття ринку", - зазначив він.

Як уточнив Торстен Воллерт, в ЄС виступають за відкриття ринку, "але не за всяку ціну".

"Ми б хотіли, щоб перший етап відбувся 1 липня, а потім був якийсь чіткий план дій: другий етап, третій етап, четвертий етап, який повинен бути прагматичний. І ми готові там брати участь", - пояснив Торстен Воллерт, зазначивши, що зараз на даному етапі підготовки запуск ринку був би передчасним.

Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції і розвитку заявив, що поки не бачить чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії в Україні, запуск якого запланований на 1 липня 2019 року.

В ЄБРР не розуміють, як можна впровадити новий ринок у заплановані терміни. При цьому, як відзначають в банку, Україна "семимильними кроками" рухається до запуску лібералізованої моделі е/е з липня в умовах недостатнього тестування механізму взаємодії всіх елементів ринку, відсутності прописаного в законодавстві процесу поступового впровадження нового ринку, а також низької ймовірності прийняття Верховною Радою рішення про перенесення дати старту. На цьому тлі відсутня впевненість, в тому числі і у інвесторів, в стабільній роботі енергосистеми, вважають в ЄБРР.