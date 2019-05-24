Заяву Гройсмана про відставку зареєстровано в Раді

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомила керівник прес-служби Апарату ВР Ірина Кармелюк.
"23 числа зареєстровано заяву Гройсмана", - зазначила вона.
Кармелюк додала, що тепер парламент має розглянути це питання і вирішити питання щодо відставки уряду.
"Але Кабінет міністрів виконує свої обов'язки до обрання нового уряду", - зазначила керівник прес-служби.
Найближчий пленарний тиждень у парламенті - з 28 по 31 травня.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подасть заяву про відставку до Верховної Ради України.