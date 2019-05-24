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24.05.19 16:48

Заяву Гройсмана про відставку зареєстровано в Раді

У Верховній Раді зареєстровано заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.

Заяву Гройсмана про відставку зареєстровано в Раді

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомила керівник прес-служби Апарату ВР Ірина Кармелюк.

"23 числа зареєстровано заяву Гройсмана", - зазначила вона.

Кармелюк додала, що тепер парламент має розглянути це питання і вирішити питання щодо відставки уряду.

"Але Кабінет міністрів виконує свої обов'язки до обрання нового уряду", - зазначила керівник прес-служби.

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Найближчий пленарний тиждень у парламенті - з 28 по 31 травня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подасть заяву про відставку до Верховної Ради України.

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