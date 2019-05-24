Майор поліції на Дніпропетровщині попався на хабарі 20 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав від жителя обласного центру 20 тисяч доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів.

Правоохоронці затримали поліцейського згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України на одній з вулиць міста під час отримання першої частини хабара в розмірі 10 тисяч доларів.

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Зараз вирішується питання про оголошення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.