Денісова просить Москалькову терміново перевірити інформацію про оголошення голодування українським політв'язнем Клихом

"Вчора від мами українського політв'язня Станіслава Клиха стало відомо, що її син почав голодування. Станіслав перебуває у в'язниці Челябінської області. Умови утримання там нестерпні: в камері дуже холодно, а їжу неможливо їсти", - написала Денісова на своїй сторінці в Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

Вона поінформувала, що український консул в м.Єкатеринбург (РФ) зв'язався з керівником пенітенціарної установи, і керівник тюрми не підтвердив інформацію про голодування Клиха.

"У свою чергу консул збирається відвідати Станіслава Клиха в червні. Тому я звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона терміново перевірила інформацію про оголошення голодування Станіславом, а також вжила заходів щодо забезпечення належних умов утримання і надання медичної допомоги", - вказала Денісова.

Раніше правозахисниця Тетяна Щур із посиланням на матір українця повідомила, що Клих оголосив голодування.

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Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.