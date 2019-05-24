Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Портнов звинувачує Порошенка у відмиванні коштів, легалізації незаконних доходів і несплаті податків. За його словами, екс-президент у складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, яка фіктивно належала екс-регіоналу Володимиру Макеєнку.

Також Портнов повідомив, що в п'ятницю, 24 травня, ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження і почало розслідування за фактом легалізації Порошенком доходів під час "офшорних маніпуляцій на суму $ 300 млн за угодою продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ









Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почалося досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (стст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані з здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

Раніше Портнов повідомив, що направив в ДБР "першу заява про злочин", який вбачає в діях Порошенка в листопаді 2018 року. "Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень", - написав він.

23 травня Портнов подав ще одну заяву на Порошенка.