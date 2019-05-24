Я був здивований: він ставив запитання з розумінням справи, - Хомчак про знайомство із Зеленським

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто я познайомився з сьогоднішнім президентом після його перемоги у другому турі, дату не пам’ятаю. Мені зателефонували з незнайомого номера (а не беру слухавки від незнайомих номерів), після чого скинули СМС, що це помічниця президента і чи можна зі мною якось зв’язатись. Я їй передзвонив. Вона запитала, чи міг би я прибути, якщо в Києві, на зустріч з президентом, що він мене хоче запросили і поспілкуватися. На наступний день була призначена зустріч, я на неї прибув", - розповів Хомчак.

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"Це було до інавгурації, за декілька днів. Ми зустрілися і так я познайомився з президентом особисто. Знали ми його як людину, яка багато років влучно вміла знаходити проблеми влади і гостро їх висвітлювати. Коли ми сіли спілкуватися, мені було сказано, що він ще не має ніяких повноважень, тому ніяких обіцянок, нічого не пропонувалось, це було просто спілкування. Було поставлене питання, якою мовою ви хочете спілкуватися. Я сказав, що мені все одно, якою мовою спілкуватися. Президент запропонував спілкуватися українською мовою і ми спілкуватися українською мовою, причому нормально. Те, що я чув під час виборчої кампанії, виявилося зовсім не таким. Президент мене вивчав. Я бачив, яким поглядом він дивиться – це був погляд не артиста, це був погляд психолога, який все вивчає, заглядає всередину тебе. Ми говорили про життя, президент мене розпитував про Іловайськ. Він хотів чути, бо багато є інсинуацій з цього приводу, багато є неправдивої інформації. Найголовніше, що за тих 5 років, які пройшли, одні й ті самі люди по-різному видають інформацію, видумують нісенітницю. Я йому коротко розповів (адже навіть якщо просто обмалювати всю картину треба не 5 і не 10 хвилин), потім ми поспілкувались про те, яку посаду я займаю, ким я був. Я так розумію, це і було знайомство", - додав він.

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"Я був дуже здивований тому, що він ставав запитання з розумінням справи. Коли людина, яка у військовій сфері не є спеціалістом, але задає питання з розумінням, то є діалог. Тобто я був приємно здивований, що він настільки розуміє, що він хоче. Коли я поспілкувався з Володимиром Олександровичем, я побачив цупку людину, яка цікавиться, яка не просто задає питання заради того, щоб їх поставити. Був живий процес. Інтерес, енергія, яка до чогось веде. Це дуже велика сила, коли людина має енергію, і коли вона чогось хоче. Таким було моє враження. Слід розуміти, що Верховний головнокомандувач – це, в першу чергу, відповідальність, але це не значить, що це цар, який один визначає, як все буде. Для цього є ще дуже багато посадовців, які підготовлені, які знають, які беруть участь і колегіально ухвалюються рішення, які потім виконуються. В президента є дорадчий орган - РНБО", - резюмував Хомчак.