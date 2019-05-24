На Закарпатті підтопленими залишаються 288 домогосподарств і 1045 га сільгоспугідь, - МВС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

Упродовж 23-24 травня підрозділи Управління ДСНС України в Закарпатській області відкачують воду з підвальних приміщень приватних житлових будинків, дворів і внутрішнього стоку - загальним обсягом 18 630 м3.

Станом на 15:00 24 травня залишаються підтопленими 288 дворів, 37 житлових будинків, 109 підвальних приміщень житлових будинків, 1094 га сільгоспугідь і пасовищ, а також пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано і пошкоджено по одному мосту. Також зруйновано 930 пог. м берегоукріплень.

Рівень води поступово спадає.

Нагадуємо, внаслідок значного погіршення погодних умов у вигляді зливових дощів 22-23 травня, проходження на річках області паводку, значного підвищення рівня ґрунтових вод на території Закарпатської області було підтоплено 585 домогосподарств. Із них 111 житлових будинків, 484 підвальні приміщення житлових будинків, 1700 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ.

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