Зеленський зустрівся з представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську

На зустрічі також були присутні керівництво СБУ та Об'єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників. Про це повідомила в Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка раніше виконувала функції представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"Проінформували про роботу гуманітарної групи, деталі переговорів, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику", - написала Геращенко.

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"Якщо наша інформація і ця "інституційна пам'ять" допоможе звільнити наших, за яких ми щиро боролися всі ці роки - це буде важливо", - додала нардеп.

За кілька годин до зустрічі Ірина Геращенко заявляла на форумі громадської організації "Солідарна справа громад", що вже кілька разів пропонувала команді Зеленського поділитися досвідом зі звільнення полонених, але ще не отримала сигналу у відповідь.