Податкова міліція Київської області забезпечила відшкодування до бюджету 4,1 млн грн несплачених податків

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено керівника підприємства, яке здійснює будівництво залізниць, мостів і тунелів, який під час здійснення операцій з продажу нерухомості не задекларував у повному обсязі належні до сплати податки і не сплатив їх до державного бюджету.

Урезультаті таких дій компанія - фігурант ухилилася від сплати 4,1 млн грн податків.

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За результатами заходів, вжитих під час слідства, фігурантом відшкодовано завдану шкоду в повному обсязі, у зв'язку з чим до суду направлено клопотання про звільнення вказаної особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.