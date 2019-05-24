Проти підприємства ведеться спланована інформаційна кампанія, - адвокати торгового центру "Барабашово"

Адміністрація торгового центру "Барабашово" 24 травня заявила про безпрецедентну кількість фейкових вкидань у засобах масової інформації та соціальних мережах про роботу торгового центру. Майже 20 фейкових інформаційних подач тільки за 4 місяці 2019 року - такі цифри озвучили учасники прес-конференції, що відбулася в медіацентрі "Час".

У заході також взяли участь незалежні експерти-адвокати Іван Ліберман і Дмитро Ткаченко.

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Учасники прес-конференції заявили, що всі випадки неправдивих і маніпулятивних публікацій фіксуються й узагальнюються. На сьогодні найбільш активними фейкмейкерами стосовно "Барабашово" є представники так званих "ініціативних груп" - нечисленних об'єднань орендарів і колишніх орендарів торгового центру, які здійснюють дискредитуючу і дестабілізаційну роботу на "Барабашово". Харків'яни отримають об'єктивну інформацію про авторів фейків і їхні методи. "Найкращий спосіб боротьби з брехунами, - вважають у прес-службі торгового центру, - це зробити їх відомими. Таким провокаторам ніхто не подасть руки".

Як зазначив Дмитро Ткаченко, одним з етапів рейдерської атаки є інформаційна атака.

"Інформаційна атака направляється як на саме підприємство, так і на юридичну особу, на керівництво, на співробітників і на власників компанії. Таким чином завданням зловмисників є інформаційна дискредитація", - зазначив Ткаченко.

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"Ми бачимо певні сюжетні лінії, які розвивають наші опоненти. І це дає нам право говорити про певну зрежисованість цього напрямку", - заявляє керівник прес-служби ТЦ Сергій Зайцев.

Команда адвоката Івана Лібермана вже приєдналася до роботи з виявлення авторів і замовників фейків, які поширюються в соціальних мережах і меседжерах. Юрист вважає, що є всі правові підстави для притягнення наклепників до відповідальності. Також буде проведена робота щодо блокування сторінок у соцмережах, що підтримують поширення неправдивої інформації.

"Є всі підстави для відкриття цілої низки кримінальних проваджень щодо величезної групи людей, які розбурхали населення міста Харкова, які перешкоджають вільному і нормальному життю міста, зокрема, Київського району. Створюються несприятливі умови для того, щоб функціонували певні юридичні особи і щоб був нормальний спосіб життя", - заявив на прес-конференції Іван Ліберман.

Як стало відомо, останнім часом різко почастішали випадки поширення маніпулятивних інформаційних повідомлень про діяльність ТЦ "Барабашово". За інформацією прес-служби торгового центру, частота фейкових вкидань зросла в 3-4 рази. Змінився і характер неправдивої інформації. Якщо раніше це були поодинокі публікації, як правило, економічного і господарського характеру, то останнім часом недобросовісні опоненти використовують серії публікацій з соціальною та політичною риторикою. Все це дозволяє говорити, вважають у прес-службі, про сплановані інформаційні атаки, мета яких вже вийшла далеко за межі спроб бізнес-дискредитації.

Активізація відверто фейкових і наклепницьких вкидань, впевнені учасники прес-конференції, чітко збігається з наближенням виборчих перегонів до Верховної Ради України. Використовуючи позицію підприємців і керівництва торгового центру "Барабашово" без політики", "ініціативники" навмисно взяли курс на політизацію протистояння, намагаючись маніпулювати настроями підприємців. Ці спроби неодноразово були засуджені найбільшими профспілковими об'єднаннями підприємців "Барабашово".