Податківці ліквідували на Харківщині мережу нелегальних АЗС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України було припинено діяльність 5 АЗС, через які в Харкові здійснювалася реалізація незаконно виготовленого бензину, дизельного пального і скрапленого газу.
За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено 9,5 тонни бензину, 6,3 тонни дизельного пального і 10,9 тис. літрів скрапленого газу загальною орієнтовною вартістю 631 тис. гривень.
Триває слідство.