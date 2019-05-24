Гладковський просить суд швидше розглянути його справу

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гладковського.

На думку Гладковського, журналісти "сфабрикували неправдиві звинувачення проти нього".

"Уже майже три місяці суд не може розпочати розгляд справи, оскільки наклепники зловживаючи навмисно затягують розгляд справи", - йдеться в заяві.

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Так, за його словами, відповідачі неодноразово заявляють про перенесення судових засідань "за надуманими приводами, захаращують справу різними непотрібними папірцями, які не мають жодного стосунку до справи, змінюють адвокатів".

"Цими та іншими нераціональними діями вони не дають можливості суду розставити крапки над "і", - заявив Гладковський.

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На його думку, створивши гучний скандал зі "штучно скомпільованих брехливих провокаційних фактів, наклепники не мали на увазі нічого іншого, ніж п'ятихвилинне перебування на олімпі як розслідувачів".

"А от коли потрібно надати докази правдивості голослівних звинувачень вони "ховаються в кущі", - додав Гладковський.

Нагадаємо, 4 березня цього року Ігор Гладковський звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності і ділової репутації проти журналістів одного з українських телеканалів.