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24.05.19 21:20

ЦВК чекає рішення КС щодо неконституційності указу Зеленського про розпуск Ради, - секретар комісії Бернацька

У Центральній виборчій комісії очікують ухвалення Конституційним Судом (КС) рішення за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Основному закону указу президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів". Ухвалення рішення очікується до дня голосування, призначеного на 21 липня.

ЦВК чекає рішення КС щодо неконституційності указу Зеленського про розпуск Ради, - секретар комісії Бернацька

"Дійсно, Конституційний Суд розглядає такі подання протягом шести місяців. Як правило, сенат (КС) може ухвалити рішення, що це питання є вкрай важливим - скоротити ці терміни і розглянути його до одного місяця", - повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька в інтерв'ю "ТСН" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також зазначила, що для ЦВК дуже важливо, щоб КС якнайшвидше розглянув подання народних депутатів.

"У будь-якому разі, це рішення (КС) ми очікуємо до завершення виборчого процесу і до дня голосування, і з цим пов'язані його (рішення КС про конституційність указу про розпуск ВР) правові наслідки. Але для нас вони стануть зрозумілими, коли ми побачимо юридичну позицію Конституційного Суду і куди він нас направить: чи дійсно він вкаже на конституційність чи неконституційність указу. І, можливо, будуть якісь подальші кроки (прописані)", - сказала Бернацька.

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Як повідомлялося, 24 травня до КС надійшло подання 62 нардепів щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради VIII скликання і позачергові вибори.

Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук повідомив, що група народних депутатів із цієї фракції внесла до КС відповідне подання. Парламентар стверджує, що коаліція фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли було оголошено про вихід фракції "Народного фронту" з коаліції. На думку депутатів цієї фракції, саме з цього дня розпочався відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.

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Тетерук повідомив, що парламентарі, які направили подання, просять КС, щоб цю справу було розглянуто впродовж двох місяців - "у найкоротші терміни" і "суспільство отримало відповідь".

За його словами, подання підписали 62 депутати. Серед них - депутати з "Народного фронту", "Блоку Петра Порошенка", Радикальної партії, зокрема її лідер Олег Ляшко, позафракційні.

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