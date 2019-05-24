ЦВК чекає рішення КС щодо неконституційності указу Зеленського про розпуск Ради, - секретар комісії Бернацька

"Дійсно, Конституційний Суд розглядає такі подання протягом шести місяців. Як правило, сенат (КС) може ухвалити рішення, що це питання є вкрай важливим - скоротити ці терміни і розглянути його до одного місяця", - повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька в інтерв'ю "ТСН" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також зазначила, що для ЦВК дуже важливо, щоб КС якнайшвидше розглянув подання народних депутатів.

"У будь-якому разі, це рішення (КС) ми очікуємо до завершення виборчого процесу і до дня голосування, і з цим пов'язані його (рішення КС про конституційність указу про розпуск ВР) правові наслідки. Але для нас вони стануть зрозумілими, коли ми побачимо юридичну позицію Конституційного Суду і куди він нас направить: чи дійсно він вкаже на конституційність чи неконституційність указу. І, можливо, будуть якісь подальші кроки (прописані)", - сказала Бернацька.

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Як повідомлялося, 24 травня до КС надійшло подання 62 нардепів щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради VIII скликання і позачергові вибори.

Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук повідомив, що група народних депутатів із цієї фракції внесла до КС відповідне подання. Парламентар стверджує, що коаліція фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли було оголошено про вихід фракції "Народного фронту" з коаліції. На думку депутатів цієї фракції, саме з цього дня розпочався відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.

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Тетерук повідомив, що парламентарі, які направили подання, просять КС, щоб цю справу було розглянуто впродовж двох місяців - "у найкоротші терміни" і "суспільство отримало відповідь".

За його словами, подання підписали 62 депутати. Серед них - депутати з "Народного фронту", "Блоку Петра Порошенка", Радикальної партії, зокрема її лідер Олег Ляшко, позафракційні.