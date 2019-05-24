За фактами порушень під час президентських виборів відкрито 436 кримінальних проваджень, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В основному згадані факти були пов'язані з незаконною агітацією (3 444), підкупом виборців (958), хуліганством (397) і фактами перешкоджання здійсненню виборчого права (323).

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Щодо 436 повідомлень відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, 258 кримінальних проваджень стосувалися порушень виборчого законодавства, а ще 178 кримінальних проваджень - пов'язані з порушеннями під час проведенні передвиборчої кампанії. 90 кримінальних проваджень були розпочаті за фактами підкупу виборців, 64 кримінальні провадження - незаконне використання виборчого бюлетеня і 55 кримінальних проваджень розпочато за перешкоджання здійсненню виборчого права.

Слідчі підрозділи в суд направили 39 кримінальних проваджень. Про підозри повідомлено 53 особам у рамках 48 кримінальних проваджень.

Крім того, поліцейські склали 915 адміністративних протоколів. Зокрема, 647 протоколів направлено до суду, щодо 267 - прийнято рішення і накладено штрафів на суму 34,9 тис. гривень. Найбільше правопорушень адміністративного характеру виявлено в Києві (101), Дніпропетровській (81) та Запорізькій (58) областях.

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