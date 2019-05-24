Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.
Кабмін разом із Закарпатською та Івано-Франківською ОДА має забезпечити ліквідацію наслідків НС, у тому числі, проведення аварійно-рятувальних, ремонтних, будівельних робіт для відновлення житлових будинків, транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, інженерних споруд і комунікацій, організувати проведення у повному обсязі протипаводкових робіт.
"Забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності. Здійснювати оперативне, повне інформування населення про ситуацію на постраждалих територіях і заходи, що вживаються для подолання наслідків надзвичайної ситуації та нормалізації життєдіяльності", - йдеться в указі.
Органам місцевого самоврядування Закарпатської та Івано-Франківської областей запропоновано вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування, надання необхідної допомоги для подолання наслідків надзвичайної ситуації на постраждалих територіях.