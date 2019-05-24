На Одещині відбулися заводські випробування протикорабельних ракет "Нептун"

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив присутній на випробуваннях військовий експерт Сергій Згурець, інформує Цензор.НЕТ.

Ракета "Нептун" змінилася, зокрема отримала новий стартовий двигун (раніше використовувався від зенітної ракети ЗРК С-125). Новий "стартовик" розроблено і виготовлено українськими підприємствами. Також ракета отримала крила і рулі більшої площі, які забезпечують кращу керованість і маневреність.

Серед оновлень також новий радіовисотомір, який забезпечує політ ракети над поверхнею землі або води на значно менших висотах. Крім того ракета отримала вдосконалений блок гіроскопів і нові приймачі системи супутникової навігації, здатні працювати в складніших умовах.

У 2019 ракетний комплекс "Нептун" має вийти на державні випробування.

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