Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю проекту Радіо Свобода Крім.Реалії голова Меджлісу Рефат Чубаров.

"Ми готові максимально поділитися своїми уявленнями, що було досі зроблено, що робиться і найголовніше - що необхідно зробити. Буде таке побажання з боку президента - ми це зробимо. Поки таких сигналів про те, що сядемо і поговоримо про Крим, такого не було", - сказав Чубаров.

Він заявив, що Меджліс готовий поділитися з президентом і його командою всією інформацією, яка може допомогти звільнити українських громадян, які перебувають за політичними мотивами в Росії й анексованому нею Криму.

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"Президент, який поставить собі за мету відновити територіальну цілісність України, президент, чиї дії будуть спрямовані на забезпечення прав у тимчасово окупованому Криму, не може обійти Крим і кримськотатарську проблему", - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу припустив, що нова адміністрація президента, "судячи з усього, поки вивчає, з чого почати".

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