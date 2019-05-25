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25.05.19 08:34

Зеленського запросили в Канаду 2 липня - посол Ващук

Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив, що президента України Володимира Зеленського запросили в Канаду 2 липня.

Зеленського запросили в Канаду 2 липня - посол Ващук

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Воно (запрошення. - Ред.) особисто, принаймні телефоном передано. А там вже з паперами ми, як з одного боку, так і з іншого, впораємося", - повідомив Ващук.

Він уточнив, що дата 2 липня збігається з проведенням в Канаді цього дня конференції з підтримки реформ в Україні.

"Думаю, наш прем'єр сподівається на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чиновників. Хоча ми розуміємо, що одночасно в Україні буде відбуватися виборча кампанія", - зазначив Роман Ващук.

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